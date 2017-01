Voici une Information concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Reggie Fils-Aime confirme que le jeu The Legend of Zelda: Breath of the Wild sera le dernier jeu first-party développé par Nintendo pour la WiiU. Il n’y aura donc plus d’autre jeu de la part de Nintendo sur cette console. Il précise aussi que le jeu marque donc vraiment la fin de la vie pour WiiU. Cela ne signifie pas que la WiiU est complètement morte. Reggie Fils-Aime précise que les jeux WiiU seront toujours vendus au détail et sur le Nintendo eShop. Pour rappel, le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild sortira le 03 mars prochain, sur WiiU et Nintendo Switch…Source : http://twinfinite.net/2017/01/breath-of-the-wild-will-be-the-last-first-party-game-for-the-wii-u/