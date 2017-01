Salut à tous !je viens d'acheter une manette d'Xbox One compatible BT pour l'utilisé sur le PC et j'ai été réellement surpris de la vibration !!Ce qui m'a fait vraiment Bizarre c'est lorsque je jouais à INSIDE, lors de la percussion du personnage avec les autres protagoniste du jeu j'entendais une sonorité Aiguë en pensant que c'était dan le jeu alors que c'était la manette qui faisait se bruit !!!Celle ci produit un Bruit de type bourdonnement qui ressemble à cette vidéo !Du coup j'ai fait quelque recherche et en utilisant ce logiciel : https://www.microsoft.com/fr-fr/store/p/game-controller-tester/9nblggh4pnc7 et je me suis aperçu que c'est le motor de gauche qui fait se bruit à environ 4 % de l'appuie de la gâchette LT ! Alors que sur la vidéo c'est visiblement la gachette RT donc à droite qui déclenche le problème, mais comme il doit entre en jeu, on peu penser qu'il active les deux moteurs avec la gâchette de Droite !!Pouvez vous s'il vous plait faire ce test ci :-Brancher en USB votre manette sur votre PC Win10,-Telecharger cette app gratuite via le windows store : https://www.microsoft.com/fr-fr/store/p/game-controller-tester/9nblggh4pnc7 -Puis ouvrir l'application, aller dans l'onglet "Check vibration by press Triggers" et cliquer sur "vibration" puis "Vibration Power" mettez à 7 en utilisant le curseur à Droite.Ensuite sur l'onglet "Etc Option" cliquez sur "Always Test" et ainsi vous pouvez tester la gâchette LT et me dire si vous aussi vous avez le même problème ou pas!J'attend de vous des retours please