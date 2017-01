Le GOTY 2015 qu'est, perle du genre plateforme 2D, s'apprête à revenir sur 3DS (le 3 février précisement). Ceux qui auraient des doutes sur l'excellence du titre peuvent dès à présent s'essayer au jeu en téléchargeant la démo sur l'eShop, qui donne accès à deux niveaux, chacun en mode "relax" ou "classique".A vous la joie, l'allégresse et la plénitude ostentatoire.

posted the 01/19/2017 at 03:13 PM by vonkuru