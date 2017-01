Coup de gueule et pas sur la Switch!



Le "technicien gate", rappel des faits :

http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/20161209.OBS2423/harcelement-a-domicile-le-technicien-gate-me-met-mal-a-l-aise.html



Ok on peut ne pas apprécier l'utilisation de son num pour la draguer avec ce message. Son num est "privé", le gars est juste venu réparer sa box.



Mais c'est quoi cette manie d'afficher les gens sur Twitter!!! Elle aurait pu recaler le mec en le menaçant de contacter Orange ou même l'avoir déjà fait. Mais nan, faut le mettre sur Twitter et c'est pousser Orange à taper fort pour ce message mignon certes mais maladroit.



Monde de merdeeeeeee!!! Ptet qu'il devait passer par une application de rencontres, ça vend tellement plus de rêves...

Le moindre mot est considéré comme une agression dans cette société aujourd'hui.