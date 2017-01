Il sortira le 21 avril, sur PS4, One et PC.En plus des classiques Race et Elimination tels que :Un nouveau mode de bataille en arène (Battle Arenas), qui vous permettra d'assouvir vos envies de destruction contre vos amis ou contre l'IA.On aura également droit à du Capture the Flag ou King of the Hill pour coopérer en équipe, comme il se doit dans cette belle Humanité.Micro Machine World Series sera jouable jusqu'à 12 joueurs en ligne et 4 joueurs sur un même écran. Chacun des 12 véhicules prévus disposera de ses propres armes et compétences et on nous annonce "de nombreuses options de personnalisation" au lancement.J'espère qu'il sera aussi fun que l'opus V3.