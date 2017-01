Voici une Information concernant le jeu Super Bomberman R :Le site officiel du jeu a été mis à jour, révélant le prix officiel du jeu. Ainsi, le jeu coûtera 49.99 dollars aux USA, et 49.99 euros en Europe. Pour rappel, le jeu sortira sur Nintendo Switch le 03 mars prochain…Source : http://nintendoeverything.com/super-bomberman-r-will-cost-50-in-the-uk/

Like

Who likes this ?

posted the 01/19/2017 at 01:15 PM by link49