Ubisoft dévoile aujourd'hui dans une petite vidéo qu'un "essai gratuit" de Watch Dogs 2 est désormais disponible en téléchargement sur PS4, et le sera prochainement sur Xbox One.Bonne nouvelle pour les joueurs qui voulaient tester gratuitement le jeu Watch Dogs 2 avant de savoir s'ils allaient franchir le pas de l'achat (ou pas).Dans celle-ci, les joueurs auront un accès pendant 3 heures au jeu complet et à toutes ses fonctionnalités, dont le mode multijoueur.Pour rappel, Watch Dogs 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.