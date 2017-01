Au cours du Treehouse Live de vendredi dernier, Nintendo a dévoilé l'édition collector de Zelda : Breath of the Wild. Au menu : un CD contenant les musiques du titre, une statue de la Master Sword, une sacoche spéciale pour transporter la Switch ainsi qu'une pièce estampillée Sheikah. A ça s'ajoute une carte sur laquelle est inscrite une tapisserie des évènements du jeu. Comme vous vous en doutez, le langage, c'est de l'Hylien et les traducteurs se sont mis à l'oeuvre.Le message, traduit en japonais puis en anglais par le Youtuber Zeltik, est le suivant :Un beau travail de traduction qui correspond bien aux brides de scénario aperçu dans le dernier trailer.Il n'y a plus qu'à !