Sérieux, depuis le moment ou j'ai commencé a écouter de la musique dans la Régalia, je me suis rendu compte de plusieurs choses par rapport à la Radio...Et pas des bonnes.Premièrement :Le seul moment ou la musique passe c'est durant les crédits...Et deuxièmement :C'est le truc qui me paraissait le plus logique franchement.Ecouter ça en se baladant :Bref j'espère vraiment qu'ils vont régler ce problème car je trouve ça juste ridicule encore une fois de pas les avoir mis.

posted the 01/19/2017 at 11:31 AM by racsnk