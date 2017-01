Bordel Resident Evil 7 est dispo sur République mais je n'arrive pas à trouver un PS VR le machin est en rupture de Stock partout je suis de l'Essonne ça craint...Micromania, Fnac, Auchan, Cora, etc Introuvable le truc...Sony s'en branle de RE 7 ou quoi ?! ça serait Uncharted VR on l'aurait eu à 300 euros avec uncharted gratuit dedans lolNon sérieusement quelqu'un à pas une idée d'un magasin proche de Paris?

posted the 01/19/2017 at 10:56 AM by marchand2sable