Voici des Images autour des jeux de la Nintendo Switch :On peur remarquer que les boites des jeux Nintendo Switch et Psp seront assez identiques. Et voici une comparaison avec les box de la 3DS :Pour rappel, la Nintendo Switch sortira le03 mars prochain…Source : http://thisgengaming.com/2017/01/19/nintendo-switch-case-comparison-shows-its-almost-identical-to-psp-cases/

posted the 01/19/2017 at 10:34 AM by link49