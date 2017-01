Suite à la grande présentation de la Nintendo Switch le 13 janvier dernier, seuls 5 titres ont été révélés pour être les jeux qui sortiront en même temps que la nouvelle console de Big N le 3 mars prochain (voir ici pour plus de détails). Cependant, à en croire les dires de Tyrone Rodriguez, le créateur de The Binding of Isaac : Rebirth, un autre jeu pourrait bien faire partie des titres de lancement de la Switch, à savoir The Binding of Isaac : Afterbirth+.En effet, dans une mise à jour sur le site web officiel dédié à la franchise, Tyrone Rodriguez annonce qu'il est très occupé à mettre à jour la version PC et à annoncer la version boîte de The Binding of Isaac : Afterbirth+ pour la Nintendo Switch. Et il a tenu à préciser que :Et, en effet, Gamestop liste déjà ce jeu pour un lancement le 3 mars prochain, même si Amazon affiche encore une date très lointaine, au mois de décembre prochain. Rappelons aussi que Tyrone Rodriquez et le studio Nicalis ont également planifié le lancement sur Nintendo Switch de leur autre jeu, Redout, au printemps 2017. En outre, ce dernier est aussi déjà disponible en pré-commande chez Gamestop et Amazon au même prix de 39,99$.Si même les éditeurs si mettent...