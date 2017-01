La switch a déjà 4 BGE en puissances !





En 2017 :



On aura Zelda (toi meme tu sais gros !) et le Mario 3D !





En 2018 : On se tape Xenoblade 2 et Fire Emblem !





Là les gars on a déjà 4 BGE !

Bien sur ça suffit pas, il faut d'autres jeux.

Mais on sait déjà qu'on aura du lourd !