Voici des Informations concernant le jeu Resident Evil 7 :Tout d’abord, l’embargo sur les tests prendra fin le 23 janvier prochain, soit un jour avant la sortie officielle du jeu.Enfin, Phil Spencer a annoncé que le titre de Capcom rejoindra le programme Xbox Play Anywhere. Un titre Xbox Play Anywhere permet aux joueurs d'acheter le titre une fois, et de posséder une copie sur Xbox One et Windows 10. Les sauvegardes et le contenu téléchargeable peuvent être synchronisés entre les deux plates-formes en utilisant le service Cloud de Microsoft. Détail important, le titre doit être acheté numériquement via le Xbox Store ou Windows Store. Le jeu Resident Evil 7 est disponible sur Steam, mais l'achat sur le service de Valve ne donne pas accès à une copie du jeu sur Xbox One. Pour rappel, le jeu sortira le 24 janvier prochain…Sources : http://thisgengaming.com/2017/01/18/resident-evil-7-review-embargo-date-revealed/ et http://twinfinite.net/2017/01/microsoft-confirms-xbox-one-and-pc-cross-buy-for-resident-evil-7/