Il y a quelques temps,annonçait la sortie prochaine de, 3ème épisode de la somptueuse série de plateforme/réflexion de. Uniquement prévu pour le Japon actuellement, le jeu sortira tout début février, accompagné d'(incluant les 2 premiers épisodes), d'et d', héros du jeu.Aujourd'hui, via un nouveau trailer, outre les nouveaux éléments de gameplay, nous en apprenons un peu plus sur l'utilité des amiibos dans le jeu :- L'amiibo Qbby permettra d'incarner Qucy (la blonde de Qbby), et d'ajouter un filtre Game Boy au jeu;- Les amiibos de Kirby, Dadidou, MetaKnight, et Waddle Dee débloqueront un skin desdits personnages.