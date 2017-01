Ouai, si un opus perdu et oublié comme Fire Emblem Gaiden a le droit à son remake alors je peux enfin espérer que mes prières ce réalisent pour ces 2 opus SNES....Alors Fire Emblem "Echoes": Genealogy of the holy warincluant également le jeu Fire Emblem Thracia 776!Et je dis même allez sur Switch! lol