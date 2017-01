Voici une Résumé du Nintendo Direct du 18 janvier 2017 :Le jeu Fire Emblem : Echoes - Shadows of Valencia a été annoncé :Il sortira le 19 mai prochain sur 3DS, et deux Figurines Amiibo à l’effigie des deux Héros seront commercialisées :Nintendo USA dévoile d’ailleurs la box du jeu :Et la boite des deux prochaines Figurines Amiibo à l’effigie des Héros du jeu :Un Fire Emblem est prévu sur Nintendo Switch, et sortira l’année prochaine :Fire Emblem Warriors est prévu pour cet autonome, sur Nintendo switch et 3DS :Et on termine par le jeu Fire Emblem Heroes, le jeu prévu sur mobile :On pourra dire que Nintendo bichonne sa licence Fire Emblem, et pas qu’un peu…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?s=7cf4e2070e80d118239684bee11e5d56&t=1333672