Voici une Information autour du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :En recherchant le jeu sur l’Official UK Store Nintendo, on peut voir que seules les deux éditions du jeu sur Nintendo Switch sont listées, avec comme bonus de réservation un T-Shirt. Il n’y a aucune mention de la version WiiU. Surprenant a à peine deux moins de la sortie du jeu. Pour rappel, le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild sortira le 03 mars prochain…Source : http://store.nintendo.co.uk/games/nintendo-switch/the-legend-of-zelda-breath-of-the-wild.list?widget_id=504969