Bonsoir, je constate que les playlistsque j'avais postées il y quelques années ne sont plus lisibles directement sur le site. Je suis retourné suren me disant que les liens d'intégrations avaient peut-être changé et ça semble bien être le cas mais je n'arrive pas à trouver la façon de faire apparaitre le lecteur surdorénavant. Des personnes savent-elles comment s'y prendre ? En fait j'ai tenté la même chose que la dernière méthode pour mettre des vidéos, mettre le lien de partage entre les balises "video" et en virant le "s" du https mais ça ne donne rien.J'aurais bien besoin d'aide.