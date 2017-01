Bonsoir a tous



Souvenez vous, il y a quelques mois, Nintendo annonçait qu' il continuerait a soutenir la Nintendo Wii U.



Et bien, Nintendo serait il capable de sortir d' autres titres sur la console.



Zelda arrive, mais des jeux comme Mario Kart Deluxe, ou un DLC pourrait tres bien arrivé sur U, de même pour Splatoon 2 et pourquoi pas Mario Odyssey, qui donne a l' envers YESS Y DO.



Alors, quel est votre avis sur le sujet ?



De mon point de vue, c' est très envisageable, même si cela a tres peu d' intérêt pour moi.

Nintendo - YESS Y DO