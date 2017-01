Bonsoir!



Je suis tombé sur un type qui remixe des chansons populaires façon 80's. On ressort les bons vieux synthés, les bonnes vielles boîtes à rythme, des guitares funky ou solo cinglant en fond et parfois quelques cuivres, on replonge facilement dans cet univers musical !



Il a même refait leur tronche sur des pochettes.



ça nous ferait presque aimé des chansons qui nous ont cassé les couilles pendant des mois.



Katy Perry 80's









Gotye 80's









Ariana Grande 80's









Bonus:



Le remix qui m'a fait mourir de rire ! Il y a différents styles dans celui-là.