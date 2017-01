Ce matin le site Gamestalk.net a posté un nouveau scan dedévoilant un nouveaudu nom de(ボルトバウタモン) est le résultat de l’absorption depar. Ce nouveaude type démon aura pour but d’effacer toute trace de lumière en noyant notre monde dans les Ténèbres.Équipé de son épée "pourra lancer son attaque spéciale "" (バラズィヴァルツァー). Notez que son bout de scénario ne sera déblocable qu’après avoir finis le jeu ( il sera entre autre possible de le recruter ).Un nouveau trailer de gameplay est aussi apparu dans l’après-midi sur la chaine dePour rappel,s’offre le luxe de sortir dans un peu plus d’une semaine le 27/01/2017 et le tout en VOSTFR ( donc voix japonaise avec textes en Français ! ).