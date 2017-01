La raison principale de pourquoi ça râle est le prix de la consoleNintendo à fait une énorme erreur sur le prix de la machine et ils subiront les dégâts, sinon la console est d'une grande qualité d'après les retours et les joy con de même, l'écran est topDonc faut s'attendre à une baisse de prix à la fin de l'année et pour ceux qui sont impatients un conseil patientez jusqu'à la fin de l'année et de plus le catalogue offrira beaucoup d'exclu d'ici Noël