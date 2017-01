J'ai kiffé sa race...C'est exactement ce que j'attends de Nintendo !De la démesure, de l'épique et de la prise de risque !-Zelda : C'est Exactement le Nintendo que j'aime à l'inverse d'un starfox zéro incarnant la sénilité et la bêtise...J'avais quelque crainte pour cette open world notamment pour la narration et si il y'aurait des passages épiques.Le trailer m'a plus que rassuré.Le jeux sera immense, y'aura des passages épiques.On voit plein de personnages notamment le zora qui a l'air classe et puis y'a Zelda...L'ajout de voix est une très bonne idée également.Bref je suis hypé.On sent clairement l’absence de Miyamoto dans ce jeux- Mario : Il a de la gueule. Rien que dans le trailer, je devine qu'il y'aura plus de Boss que dans Mario 3DworldL'idée d'un mario dans le monde réel est bizarre, mais en même temps, on en a soupé du classicisme dans les mario !On s'est tapé 4 new mario bros et les 2 mario de la wiiU/3ds sont assez classiques.Donc j'applaudis la prise de risque, les nouveaux décors et les nouveaux pnj.et puis Bowser est tellement classe !C'est un peu comme si Nintendo en avait marre...genre :"Alors comme ça on est pas content hein ?Mario c'est toujours pareil hein ?eh ben BIM ! Mario dans un monde réaliste !qu'est-ce que vous dites de ça, hein ?Vous voulez de la prise de risque ? eh ben voilà !!!et si vous êtes pas content, je rajoute des bar à strip-tease alors attention...- Xenoblade 2 : La switch a son jrpg !Le reste c'est que du bonus !Ces 3 jeux m'ont comblés. Car oui, moi je résonne en terme de jeux !Maintenant voyons la cause des pleurnicheries :- la console est chère : ouais comme toutes les consoles, le jour ou vous voyez une console qui coûte moins de 25 euros prévenez moi ! En attendant je la prendrai, ce n'est qu'une question de temps. Ceux qui chialent sur le prix en général, même à 1 euros ils trouveraient la wiiU trop chère (ce qui ne les empèche pas de pirater xenoblade sur l'ordi) !Et si vous êtes fan, vous cèderez.- le line up : Osef, je prendrai pas la switch tout de suite (pas les moyens)- le Online payant : Comme dirait don mattrickHeureusement, nous avons un produit pour les gens qui ne sont pas en mesure d'obtenir une certaine forme de connectivité, ce produit c'est la WiiU"...Comment ?qu'entends-je ?Vous n'avez pas la wiiU ?Oh ben...C'est bête, vous n'aurez pas de online gratos...'fallait acheter la wiiU au lieux de la laisser bider !Qui c'est le couillon ?hein qui c'est ?gouzi gouzi kicé le couillon ? kécé le couillon ?