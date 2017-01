Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Les réservations ont débuté il y a peu et de nombreuses enseignes sont tombées rapidement en rupture de stock. Beaucoup de clients ont craints de se retrouver dans la même situation qu’avec la NES Classic Mini, qui s’est vite retrouvée introuvable. Reggie Fils-Aime précise que pour cette dernière, Nintendo ne s’attendait pas à un si fort succès, la console ayant pour cible principalement les joueurs nostalgiques. Pour la Nintendo Switch, ça sera différent, car Nintendo mettra en place beaucoup d’exemplaires de sa prochaine console. L’objectif pour Nintendo au mois de mars, c’est de s’assurer que chaque joueur qui voudra s’acheter une Nintendo Switch trouvera une Nintendo Switch…Source : http://segmentnext.com/2017/01/16/nintendo-switch-plenty/

Like

Who likes this ?

posted the 01/18/2017 at 05:28 PM by link49