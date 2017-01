Salut,

je me suis commandé le raspberry 3, et en attente de reception je me pose la question du meilleur choix.

Retropie ou recalbox.



j'aimerais avoir un accés simple aux jeux amstrad, amiga 500, megadrive, mame, game and watch, colecovision, msx, et videopac (eventuellement un petit pong ca serait sympa)



Donc voilà, si vous pouviez me donner votre avis ca serait cool.