L'OVNI de la génération actuelle... Un jeu formidable, au gameplay géniale mais... à l'histoire sonnant sous le thème du "désastre" pour un rendu vraiment désagréable... Cela ne m'a pas empêché d'obtenir le platine, alors le titre est très généreux en contenu "si" l'on s'écarte du thème "Final Fantasy" et que l'on se rapproche des "Monster Hunter", pour le coup il y a de nombreuses chasses, un peu de challenge et pas mal de quête. Je n'ai pas tout fini pour le moment, j'ai encore les donjons et quelques quêtes, j'y retournerais quand le contenu du Season-Pass sera disponible.Quoi que l'on dise, le jeu dispose d'un charme, ça marche plutôt bien pour qu'on y retourne, il faut l'avoué mais on se serait bien dispensé d'une histoire totale bancale qui du coup handicap le titre, mais globalement j'ai aimé, d'autant plus que visuellement c'est une claque avec ses panoramas assez sublime!Ma licence favorite de retour, un épisode remake/reboot dont le contenu bien qu'assez soutenu offre un temps de jeu malheureusement limité, mais visuellement il est sublime, le gameplay est bien nerveux comme il faut, c'est bien optimisé. C'est donc avec plaisir que l'on replonge dans cette saga folle comme fun! Malheureusement comme un petit moment déjà sur cette licence, j'attends un opus vraiment généreux en contenu "et" offrant une aventure inédite et non une chose plus ou moins fainéante, ce limitant a un petit développement pour juste avoir une dose de Ratchet&Clank dans l'année mais bien un "gros morceaux" digne des grands AAA. Donc coup de coeur mais attention, cet opus, nous le dégustons que trop vite malheureusement...Nouvelle licence pour moi, un BTA de qualité, visuellement au top et, intéressant dans la conception, d'autant plus qu'il est arrivé dans une période ou j'avais enchainé pas mal de BTA comme One Piece: Pirate Warriors 3 par exemple, j'attends donc la suite avec impatience qui j'espère sera aussi bonne voir meilleure! Du coup, la suite risque de prendre sa place dans mon classement, un vrai plaisir, bon une fois fait, peu de raison d'y retourné malheureusement, surtout quand le platine est tombé... mais très très bon souvenir sur ce dernier.Grosse claque pour nouvelle licence a mes yeux également (pas fait les précédents). Je comptabilise également "inFamous: First Light" car les deux font la paire! Franchement j'ai adoré, les deux, terminés a 100% avec platine à la clé (forcément) un titre "presque" de lancement qui malgré tout encore aujourd'hui tient la route contre les dernières grosses productions, alors si j'ai mis Star Wars: Battlefront premier, c'est via son thème et tout le hype autour mais inFamous: Second Son a mes yeux c'est clairement du lourd, du très bon et ça restera l'une des mes plus grosses découvertes sur la console, un vrai régal, l'ambiance du titre était également très agréable (je pense que je n'aurais pas aimé les précédents avec Cole) bref une tuerie qui restera au sommet!Il a donc pris plusieurs places pour atteindre le sommet! Depuis que je suis retourné dessus pour obtenir les trophées des DLC et bien j'adore totalement, dans le global le jeu est juste fabuleux et ironiquement je n'aimais pas spécialement le DLC "Bordure extérieure" et bien je suis totalement sous le charme des MAP dans le palais de Jabba, notamment celui ou il faut protéger la marchandise, la dernière ligne droite de ce mode est très soutenue.Bref pour moi ce jeu est mon favori pour le moment sur la console! J'ai obtenu tout les trophées du DLC "Bordure extérieur" et désormais je suis sur ceux de "Bespin", un vrai régale, vivement la suite! Le Star Wars du "retour", il fallait un bon titre pour qu'elle revienne avec confiance cette licence, mission accomplie, bon malheureusement j'espérais une suite sur la prélogie apparemment ça ne sera pas le cas, dommage mais si le jeu est bien complet alors "Why not"!