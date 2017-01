Salut à tous, j'ai trouvé cette vidéo sur la chaîne Youtube d'un Youtuber (logique) visiblement connu vu les 646 640 abonnés. Et si je la fait relayer, c'est pour une raison bien particulière : la vidéo est en off-screen, et comme toutes les vidéos de Zelda BoTW, le "filtre grisâtre dégueulasse" comme certains aiment bien l'appeler, disparaît totalement (et encore plus sur la version Switch que la version Wii U). Alors déjà que la version Wii U en off-screen était magnifique, cette version Switch avec le 900p et les détails en plus, en off-screen, rend juste magnifique. D'autant plus que pour ceux qui le veulent, il donne aussi son avis sur la démo de 20 minutes qu'il a pu testé. Bref, trêve de bavardage, je vous laisse la vidéo :