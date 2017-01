A partir de 5"17.Sur un autre forum certains trouvent ça scripté, formaté, que c'est un Farcry-like, sans oublier un sac à pv, qu'il y'a zéro tactique et les points faibles qui apparaissent en sur-sur-surbrillance + ralenti + zoom...donc bidon.Perso je trouve que c'est n'importe quoi tout ça.Vous en pensez quoi de ce passage ?

posted the 01/18/2017 at 04:04 PM by jenicris