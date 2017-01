Si vous êtes inscrits au programme Insider de Sea of Thieves alors vous avez peut-être reçu un e-mail annonçant que la seconde phase de test de la version alpha du jeu se déroulera ce weekend. Cette fois-ci ce seront pas moins de 5000 chanceux qui pourront s’essayer au prochain titre de Rare.



Pour vous donner une meilleure idée du jeu et vous informer sur son avancée, le studio partage régulièrement des carnets des développeurs. Joe Neate, producteur exécutif et Cameron Thomas, community manager de Rare sont aux commandes cette semaine, et discutent de l’importance du feedback des joueurs. Ils comptent d'ailleurs sur vous pour donner vos retours si vous avez essayé le jeu.

Pour rappel, Sea of Thieves arrivera sur PC et Xbox One dans le courant 2017.