Voilà le petit pack de l'amour, que je viens de m'offrir pour 50€Bien sûr le joyau dans ce pack, c'est surtout le guide de baldur's Gate II en Français. Guide devenu ultra rare à bas prix et introuvable en Fr.Je précise quand même que c'est évidemment le guide, qui m'a fait craquer, même si le pack est quand même une référence pour les collectionneurs.

posted the 01/18/2017 at 03:25 PM by marleene