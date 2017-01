Si on espérait que la présentation de la Nintendo Switch allait répondre à un maximum de questions, finalement cela n'a pas été le cas. l'interface de la console notamment n'a pas été détaillée. Rien sur l'eShop ou sur les applications qu'il pourrait y avoir... En même temps,n il n'y avait peut-être pas grand chose à dire. D'après le site Business Insider qui cite Kit Elis de Nintendo Minute, La Nintendo Switch est une console dédiée aux jeux. Elle n'a pas vocation à remplacer l'iPad, en tout cas, dans un premier temps. Il ne faut donc pas s'attendre au lancement à retrouver des applications telle que YouTube, Napster, Amazon Video, Canalplay, ou encore Netflix... La console n'aura pas de fonction multimédia au lancement. On espère néanmoins que nous en apprendrons plus à ce sujet dans les jours à venir.