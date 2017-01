Me baladant sur IGN, je vois une pub avec Zelda WiiU à 40£, je me dis "tiens, 40£ c'est pas cher"En effet le jeu en version WiiU en tout cas est vendu(enculay), et vu les stocks rachitique que risque d'avoir cette version, ne vous attendez pas à voir fleurir les prix bas comme pour les autres jeux WiiU. (voir article de gamergen (merci Shincloud) http://www.gamergen.com/actualites/rumeur-the-legend-of-zelda-breath-of-the-wild-confusion-autour-sortie-physique-version-wii-europe-279788-1 Evidemment le jeu sera en francais comme tous les jeux euro, par contre vous aurez le jeu entre le 4 et 6 mars. Il faudra donc être légèrement plus patient.Concernant la version switch elle revient à 60€ sur Amazon UK environ, contre 64.99 sur amazon france (Il était à 70 il y a quelques jours, ça baisse!!!). Donc à vous de voir.De rien