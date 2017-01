Nintendo mettra à disposition pour la France de 70 000 exemplaires de Switch "classique" et 30 000 exemplaires colorée (les Joy-con Néon)Le pack contient:-Console Nintendo Switch-Manette Joy-Con droite grise et, manette Joy-Con gauche grise-Support Joy-Con-Station d'accueil Nintendo Switch-Un câble HDMI-Un adaptateur secteur Nintendo Switch-Une paire de dragonnes Joy-ConLe pack contient:-Console Nintendo Switch-Manette Joy-Con droite rouge néon et, manette Joy-Con bleu néon-Support Joy-Con-Station d'accueil Nintendo Switch-Un câble HDMI-Un adaptateur secteur Nintendo Switch-Une paire de dragonnes Joy-ConPar contre, je sens bien Nintendo sortir un pack collector en fin d'année avec le jeu Super Mario Odyssey.En parlant de Mario, petite vidéo de Charles Martinet, la voix de MarioSortie prévu le 3 Mars avec Zelda en Day OneLa Switch est sold out en Angleterre, apparemmentN'oubliez pas que si vous commandez en passant par les liens, je pourrai refaire un autre concours Amiibo 'The Legend of Zelda' - Scholar Zelda en faite