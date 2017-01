Voici le Top Media Create allant du 09 au 15 janvier 2017 :Les jeux Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue entre à la première place, Yo-Kai Watch 3 Sukiyaki reste stable, Final Fantasy XV perd deux places sur Ps4, Watch Dogs 2 sur Ps4 perd deux places, Pokemon/Moon perdent aussi deux places, Grand Theft Auto V sur Ps4 gagne cinq places, et Resident Evil 6 sur Ps4 fait son retour…Passons maintenant au Top Hardware : La Ps4 et la 3DS échangent leurs places…Source : http://www.4gamer.net/games/117/G011794/20170118094/

posted the 01/18/2017 at 01:06 PM