Salut les gens

Alors moi je tombe de haut car étant fibré et ayant un débit de 800 mégas, je me dis cool je vais pouvoir bénéficier de la 4k chez SFR. Car les videos 4k sur YouTube c'est sympa mais à un moment on aimerait bien voir des films ou du sport autrement qu'en upscale.

Donc en octobre ou novembre j'appelle SFR qui me dit que la nouvelle box serait déployée mais qu'il faudra que je rappelle en décembre.

Et que m'annoncent-ils en décembre : que leur box 4k n'est utilisable qu'avec le cable!!!



Mais je fais comment moi pour bénéficier de la 4k alors???



(hormis en changeant d'opérateur, ce qui serait dommage vu les réductions que j'ai sur tous mes forfaits téléphoniques)