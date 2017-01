Exclusif PS4



Les plus

Les moins

Il était facile de passer outre les erreurs de jeunesse de Gravity Rush quand il est arrivé de nulle part avec son univers fou, ses sensations originales et sa bande son divine. Il est plus délicat de fermer les yeux sur ces mêmes défauts dans une suite lorsqu'ils sont dans le meilleur des cas identiques, au pire accentués. Rien que la gestion de la caméra en pleine action, les séquences d'infiltration ou la tendance à étaler une confiture dans un certain nombre de missions pourront faire fuir les détracteurs du premier opus, au minimum. Les quelques nouveautés ont été injectées de façon plus ou moins heureuse, donnant aussi bien lieu à des soucis supplémentaires qu'à des mécaniques réjouissantes en termes de gameplay.Comme s'il voulait nous remettre un peu les pieds sur terre pour mieux affronter les plus grands défis à venir.Un régal pour les yeux et les oreillesLes sensations aériennes toujours grisantesDes missions plus variées...Des combats mémorables...Des thématiques fortes...Les PNJ qui font vivre le mondeLe mode photo et les fonctions en ligneLa caméra pose souvent problème dans le feu de l'actionLes gravités alternatives décevantes... mais très inégales... mais souvent brouillons... servies par une écriture médiocreTrop de remplissage inutileLes phases d'infiltrationhttp://www.gamekult.com/jeux/test-gravity-rush-2-J3050182358t.html#ps4