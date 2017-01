J'ai voulu tenter l'émulation WiiU, et il faut dire que je suis plutôt très impressionné, je vous partage pour la peine quelques images de Xenoblade X tournant en 4K. Un autre jour j'en ferais d'autres pour Mario Kart 8 et autres...Malheureusement, fraps a capturé mes images en 1080p, je tenterais un autre jour de trouver un moyen de capturer mes images en 4K :/ Toujours est-il qu'en 1080p et avec un "super sampling" 4k en guise d'anti aliasing, les images sont très propres même en 1080p.Place aux images (lien en dessous des images pour agrandir) :

Who likes this ?

posted the 01/18/2017 at 10:49 AM by ocyn