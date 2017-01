Voici une Information concernant la Xbox One :Vu que Microsoft ne communique plus les chiffres de vente de sa console, il faut se tourner vers d’autres sources. Une entreprise d'analyse, SuperData, a révélé que les ventes de la Xbox One sont estimées à 26 millions d'unités dans le monde. L'année dernière, à la même époque, le total mondial de la Xbox One était estimé à 19 millions, ce qui signifie que dans l'année qui a suivi, Microsoft a vendu seulement 7 millions d'unités de sa console. A voir si la Xbox Scorpio relance de manière significative les ventes…Source : http://gamingbolt.com/xbox-one-sales-are-at-26-million-units-worldwide-superdata-estimates