Hello !



Je compte revendre ma New 3DS XL pour l'achat de la Switch (une fois qu'elle aura un tarif intéressant) et niveau prix, je vous demande votre expertise ^^



J'aimerai en tirer 260 €, la 3DS + les jeux. En détail ça donne :



- New 3DS XL noire en excellent état (toujours baladée dans une protection) acheté il y a un an

- Micro SD 32 Go dans la console, pour être tranquille + carte 4 Go de base

- Le chargeur bien entendu

- Xenoblade Chronicles 3D

- Smash Bros 3DS

- Shovel Knight

- Zelda A Link Between World

- Zelda Majora's Mask 3D

- Code Name Steam

- Mario & Luigi Dream Team Bros.

- Kid Icarus Uprising

- Starfox 64

- New Art Academy

- Pokémon Y

- Sola To Robo



En démat : (je ne sais pas s'il est possible de les laisser sans que le futur proprio accède a notre compte)

- Metal Gear Solid 3D

- Ultra Street Fighter 4

- Zelda Ocarina Of Time 3D

- Shantae and the Pirate's Curse

- Box Boy!

- Zelda Link's Awakewing DX

- Rhytm Thief & les mystères de Paris

- Nano Assault EX

- Citizens of Earth

- Retro City Rampage

- Gunman Clive

- Ice Station Z



Voilà, qu'en pensez-vous ? Est-ce trop cher ? Je peux en avoir plus pour le contenu ? Prix juste ?