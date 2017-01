Maintenant que la pro est sortie depuis un petit moment, je m'attendais à ce qu'on aie des mises à jours d'anciens jeux un peu plus souvent que ca.hors hormis le début y a plus grand chose ou j'ai loupé des infos ???C'est bien dommage, des jeux comme Killzone, bloodborne, dark souls 3, Battlefront star wars, gta 5, et bien plus mériteraient une mise à jour pour de meilleures performances.On dirait que c'est un peu aux oubliettes ???non parce que j'aime beaucoup la 4k natif ou checkboarding