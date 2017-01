Voici les détails et prix sur les différentes version qui seront dispo pour Injustice 2:La version Standard: Est la version de base, vous aurez accès à Darkseid si vous précommande le jeu.Version Deluxe: Vous donnera accés à 3 persos DLCs, ainsi qu'un Skin Power Girl pour Supergirl, qui fera même changer sa voix et dialogues en plus de son look. Et enfin un Pack shaders pour alterner le look de vos persos, le prix de celle ci sera à 80 boules.Et enfin la version Ultimate, qui elle coutera 100 boules (ou 99,99 boules si voulez), contiendra 3 Skins dont: Powergirl (Supergirl), Reverse Flash (Flash), et John Stewart (Green Lantern), 2 packs shaders, ainsi que 9 persos en DLCs.