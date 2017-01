Voici des Estimations concernant les jeux suivants :Selon Tsutaya d’abord, les jeux Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue serait premier, Final Fantasy XV perdrait quatre places sur Ps4, The Last Guardian perdrait sept places, Pokemon Moon/Sun perdraient quatre places, Watch Dogs 2 sur Ps4 perdrait quatre places, la troisième version de Yo-Kai Watch 3 gagnerait six places et Grand Theft Auto V sur Ps4 perdrait une place.De plus, selon Comgnet, les jeux Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue entrerait à la première place, Yo-Kai Watch 3 Sukiyaki perdrait trois places, Final Fantasy XV perdrait sept places, Pokemon Moon/Sun perdraient trois places, The Last Guardian quitterait le classement et Grand Theft Auto V sur Ps4 perdrait quatre places.Enfin, pour terminer, voici quelques places intéressantes du Top Amazon Japon. Les jeux Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue serait quatrième, Final Fantasy XV sur Ps4 quitterait le Top 30 et The Last Guardian quitterait le Top 50.Au niveau Hardware, il devrait y avoir du changement. La 3DS devrait perdre la première place, la Ps4 devrait être première, suivie de la PsVita et de la WiiU. Réponse tout à l'heure...Source : http://www.tsutaya.co.jp/rank/game.html?r=W090