Le Dock de la Switch sera vendu séparément d'après ce que je viens de voir sur EBGame AU. D'après le revendeur, le Dock sera au prix de 130$ AUD soit 91€.Le Dock sera livré avec un HDMI et une prise secteur.Désolé pour l'image, elle vient du site.Comfort Grip bien dégueuxPour finir une image de la statue de LinkPetite infos concernant le jeu Zelda Breath of the Wild,qui sera limité a 60 000 exemplaires (Europe ou France, je ne sais pas)N'oubliez pas que si vous commandez en passant par les liens, je pourrai refaire un autre concours Amiibo 'The Legend of Zelda' - Scholar Zelda en faite