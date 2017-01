Voici des Informations autour du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :IGN a listé les différences entre les deux versions. Les voici :- Les deux versions sortiront le même jour- Les deux versions tourneront à 30fps- Les deux versions du jeu offrent le même contenu- Sur un téléviseur, la version Nintendo Switch du jeu sera en 900p tandis que la version WiiU sera en 720p- La version Nintendo Switch a des sons de meilleure qualité. En conséquence, le son des marches, de l'eau et de l'herbe, entre autres, sont plus réalistes et améliorent la sensation de plein-air du jeu.- La copie physique de la version WiiU nécessitera 3 Go de mémoire disponible sur le disque dur de la console ou un lecteur externe.- Certaines icônes, comme les boutons à l'écran, diffèrent entre les deux versions.- Une Edition Spéciale et une Edition Master seront disponibles sur Nintendo Switch, contrairement à la version Wii U, qui se contentera d’une Edition Standard.Le jeu sera développé en partenariat avec le Studio Monolith Soft.Pour rappel, les deux versions sortiront le 03 mars prochain…Source : http://www.gonintendo.com/stories/272110-ign-nintendo-details-the-differences-between-the-legend-of-zeld