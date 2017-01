Jeu Fini

Petit jeu d’action indé japonais d’anciens de chez Imageepoch (Luminous Arc, 7th Dragon, Stella Glow…) qui a eu l’honneur d’une version boite exclusivement en Occident seulement sur PS4 (Dispo sur One et Steam en demat), Earth's Dawn (Earth's Wars au Japon) me faisait de l’œil depuis son annonce japonaise malgré le coté un peu trop marionnette des animations. J’ai donc profité d’une petite solde pour le chopper et le jeu m’aura vraiment plu.- Artistiquement superbe- Bourrine bien- Bonne OST- Pas de temps mort- Héros personnalisables- Les Boss- Voix japs et Textes FR (Merci Rising Star Games)- Début pas ultra engageant (gameplay, DA ect…)- Cast Masculin sans charisme sauf quand on aime les héro type Gears of War- Un peu repetitif comme tout jeu du genre- Animations un peu trop « marionnettes » qui ne plaira pas a tout le mondeEarth’s Dawn vous demandera de choisir votre perso parmi plusieurs soldat surhumains féminins ou masculins pour sauver la planète de l’attaque de monstres venu d’une autre étoile qui s’est approchée de la Terre.La structure du jeu est trés simple, vous avez des Missions Principales qui se débloqueront âpres un nombre de missions secondaires terminées. Les missions principales vous emmènerons dans de nouveaux lieux avec un ou plusieurs boss à affronter tandis que les missions secondaires vous demanderons de retourner dans les niveaux des missions principales pour effectuer des choses assez classiques (éliminer tout les ennemis, gagner une course, rebattre un boss dans une forme plus puissante, récupérer tel ou tel objet). Ce qui permettra en autre de looter pour crafter de nouvelles armes ou les ameliorer, ainsi qu’XP pour débloquer de nouvelles compétences.Assez classique oui, mais si le debut est peu engageant du fait de ses décors pas trop inspirés, la suite devient plus sympa grâce au gain de souplesse de vos perso, des armes plus impressionnantes (ex: Epee Geante qui balances des lames d’énergies ou encore un Gun qui balance des balles de Gravitées), de la DA qui s’améliore et aux boss qui sont de plus en plus stylés, boss qui sont d'ailleurs l’une des grandes réussites du jeu et qui bien plus nombreux que les streums de bases.Néanmoins le coté très marionnettes des animations en rebutera surement plus d’un, n’est pas Vanillaware qui veut, mais on s’y fait tres vite et cela permet de customiser son perso avec tout un tas d’accessoires et tenues, choses plus compliqué en 2D traditionnelle.