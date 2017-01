Actu

La technologie et le talent de Simplygon vont renforcer notre position dans la création 3D, rendant plus facile la capture, la création et le partage en 3D. Cela développe et étend nos aspirations à renforcer une nouvelle vague de créativité avec la mise à jour Windows 10 Creators, Paint 3D et notre communauté créatrice en ligne chez Remix3D.com

Tout au long de notre voyage, nous nous sommes focalisés à aider les développeurs à repousser les frontières de la 3D. Depuis nos débuts, nous avons développé des solutions à un niveau de détail avancé. De l'adoption de Simplygon SDK par la plupart des studios de développement de jeux AAA à notre expansion plus récente vers les entreprises AR / VR, Simplygon a rendu l'optimisation automatique des données 3D de plus en plus accessible aux développeurs.



Notre prochain défi est la 3D pour tous, l'accessibilité ultime! Nous sommes ravis de joindre nos forces avec Microsoft pour que cela se produise.

En effet, c'est via Kudo Tsunoda qu'on apprend aujourd'hui que l'entreprise d'outil de développement Simplygon rejoint l'écurie Microsoft. Il s'est d'ailleurs exprimé sur cette acquisition:Les têtes pensantes de Simplygon (Matt Connors, Ulrik Lindahl, et Koshi Hamedi) ont ajoutés dans un communiqué:Simplygon à été créé en 2006 par la firme suédoise Donya Labs AB, et ses outils sont utilisés dans de nombreux jeux tels que Forza Horizon, The Witcher 3, Hellblade ou même des jeux PS VR.