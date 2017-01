- Tokyo Xanadu Physical Copy (Vita)

- 5″ Deluxe Morimaru Plush

- Blade Card Game Deck

- 60 page Art Book

- CD Soundtrack

- Collector’s Box





Aksys annonce enfin tout ce que les fans de Falcom attendaient depuis bien trop longtemps, en plus de la localisation de l'épisode Vita, la Ps4 aura donc bien sa version eX+ chez nous et sera accompagné d'une version Steam en plus et le jeu aura bien les voix jap. La sortie est prévue pour l'été 2017 pour la version Vita et l'hiver pour la version PS4 & PC !Voici le contenu des collectors :