Titanfall 2, comme tu est incompris. Boudé par ceux qui ont préféré ton frère Battlefield 1 et ceux qui ton insulter passant chez ton cousin Call of, qui même s'il n'est pas mauvais ne t'arrive pas à la cheville.

Tu obtiens de bonne critiques, de bons de retours de joueurs et de testeurs chevronnés. Mettons de coté tous ces joueurs de CS que de toute façon à part CS ou Q3 rien ne saura les satisfaire.



Ton solo est bon, ton multiplayer est jouissif et nerveux.



J'espère qu'au final tel que Fight Club tu saura être respecté et mis sur un pied d'estale avant que tu ne meures dans les limbes des licences oubliés comme Baten Kaitos, Xenogears, Perfect Dark voir Demons Crest.



Jouez à ce jeu, dosez ce jeu vous ne serez pas déçu, surtout au prix actuel disponible chez Micromania (29.90€) le prix le plus bas constaté.