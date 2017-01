Je viens de me faire le 100% de Arkham Knight, et donc eu la fin secrète, au final tout ces défis de The Riddler étaient à la fois chiant et jouissif, car oui chiant vu qu'il y'en avaient trop (mais vraiment trop) et que j'avais une hâte de fou d'en finir, mais juste quand je fini le tout je me rends compte que c'était bien fun d'un coté, drôle de feeling haha, et que dire du jeu, tout simplement grandiose et epic, ce jeu est une vrai perle, Un DA maîtrisé comme pas permi, des dialogues vraiment super, des graphs de taré qui claque mais aujourd'hui Aka 1 an et demi après sa sortie, et enfin biensur un univers et atmosphère de base epic avec le tout qui se décuple avec la maîtrise de taré du sujet par le studios, avec des backgrounds de fou, ainsi que des psychopathes en tout genre issue de l'univers Batman. Mais sérieusement à part 2 ou truc mini truc qui aurait pu plus perfectionné le jeu est tout simplement un sans faute, bon histoire de faire le relou Rocksteady, et vers la fin la phase ou on a l'impression déjouer à Bioshock (je n'en dirais pas plus pour pas spoiler), sérieusement, on m'aurait dis au passé qu'un jeu Batman me mettrais une telle claque je rirais à ces mecs en leurs disant "Nope, Impossible". Mais sérieusement quel studio de malade, je vous remercie amplement pour cette Trilogie de OUF qui fait indéniablement parmi les meilleurs jeux de ces dernières années, et sans aucun doute les meilleurs jeux basé sur DC de tout les temps, et du coup le jeu fait indéniablement parti de mon Top 5 jeux de la gen facile, maintenant j'ai juste une folle envie de me refaire Batman Returns to Arkham surtout après le générique(même si le remaster va devoir attendre encore un petit peu)PS:Et sinon au vu de la "vrai" fin, un 4 éme Arkham n'est totalement pas impossible, même si dans tout les cas, au cas cela va se produire, cette franchise aura clairement d'un très gros et long repos après une trilogie si Epic!!Batman explique à Catwoman ce qu'est le problème avec The Riddler (L'homme Mystère)( J'ai XPTDR du comment Batman à résumé le cas de Riddler en une seul Phrase